У Києві вже насипало майже пів метра снігу: як чистять місто (фото, відео)

Віталій Кличко вночі проїхався містом

Минулої ночі мер Києва Віталій Кличко перевірив, як столицю прибирають від снігу. Відео нічного прибирання міста Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Майже тиждень негода вирує по всій території України і у столиці, зокрема. Дорожники та бригади комунальників із ручного прибирання працюють на вулицях міста цілодобово. Минулої ночі знову виїхав перевірити, як розчищають Київ від снігу. А сніжило всю ніч. Тільки за минулу добу в місті досипало ще 10 сантиметрів опадів. А в попередні дні – 35 сантиметрів», – написав Кличко.

Мер зазначив, що вночі і зараз удень на вулицях столиці працюють понад 470 одиниць спецтехніки – чистять і вивозять сніг, обробляють дороги посипальними матеріалами. Також працюють майже 500 комунальників, які вручну розчищають двори, тротуари, зупинки громадського транспорту.

Минулої ночі зі столиці вивезли понад 1700 тонн снігу.

Кличко нагадав, що спостерігати в режимі онлайн за тим, скільки снігоприбиральної техніки та де саме працює зараз у Києві, можна на інтерактивній мапіна сайті КМДА.

«Я вкотре звертаюся до водіїв: якщо вам потрібно у справах, – користуйтеся громадським транспортом, не виїжджайте в місто приватними авто, щоб снігоприбиральна техніка могла швидше й ефективніше прибирати засніжені вулиці і проїзди. Автомобілі, припарковані в недозволених місцях, та ті, що заважають прибиранню, можуть забрати евакуатори. За останніх три дні в місті евакуювали понад 640 автівок, що заважали дорожникам розчищати сніг», – зазначив Кличко.

Як відомо, 11 лютого в Україну прийшов черговий циклон із Балкан. Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов.

11 лютого та вночі 12 лютого значний мокрий сніг, (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети, (І рівень небезпечності – жовтий). 12-13 лютого очікується значне зниження температури.