На Трійцю буде до +33: прогноз погоди на 12 червня

Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років

Сьогодні очікуються грози на півночі

Погода в Україні у неділю, 12 червня, буде спекотною. Зокрема, на півдні та сході температура повітря прогріється до +33 градусів. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Найпрохолодніше буде на Заході. Зокрема, на Прикарпатті прогнозують лише +23...+25 градусів. У Львові та Тернополі прогнозують +24...+26 градусів.

На сході температура повітря прогріється до +29...+32 градусів. На півдні обіцяють до +33 градусів. На півночі – +27...+30 градусів тепла.

Найтепліше буде у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. За даними синоптиків, там температура повітря прогріється до +33 градусів.

У столиці прогнозують +28...+30 градусів.

Синоптики прогнозують, що у червні 2022 українцям доведеться пережити аномальну спеку. Тим часом до червневих дощів готуватися не варто. Опадів буде дуже мало. Особливо – на заході та сході.

Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Та й усе літо відрізнятиметься високою температурою повітря.