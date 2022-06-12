  1. Головна
  2. Новини
  3. На Трійцю буде до +33: прогноз погоди на 12 червня
рус
    Новини

    На Трійцю буде до +33: прогноз погоди на 12 червня

    Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років - На Трійцю буде до +33: прогноз погоди на 12 червня
    Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років
    фото: glavcom.ua

    Сьогодні очікуються грози на півночі

    Погода в Україні у неділю, 12 червня, буде спекотною. Зокрема, на півдні та сході температура повітря прогріється до +33 градусів. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Найпрохолодніше буде на Заході. Зокрема, на Прикарпатті прогнозують лише +23...+25 градусів. У Львові та Тернополі прогнозують +24...+26 градусів.

    На сході температура повітря прогріється до +29...+32 градусів. На півдні обіцяють до +33 градусів. На півночі – +27...+30 градусів тепла.

    Найтепліше буде у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. За даними синоптиків, там температура повітря прогріється до +33 градусів.

    У столиці прогнозують +28...+30 градусів.

    ukraine_110

    Синоптики прогнозують, що у червні 2022 українцям доведеться пережити аномальну спеку. Тим часом до червневих дощів готуватися не варто. Опадів буде дуже мало. Особливо – на заході та сході.

    Очікується, що цей червень буде спекотнішим, аніж всі попередні за останні 30 років. Та й усе літо відрізнятиметься високою температурою повітря.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна повітря окупація літо #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Трійцю буде до +33: прогноз погоди на 12 червня