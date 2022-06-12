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    Події в Україні

    ЗСУ зірвали наступ росіян на Запоріжжя – Арестович

    Рашисти не змогли піти на північ від Зеленого Гаю - ЗСУ зірвали наступ росіян на Запоріжжя – Арестович
    Рашисти не змогли піти на північ від Зеленого Гаю
    фото з відкритих джерел

    Контрнаступальні дії наших бійців змусили ворога повернути

    Українські військові зірвали плани російських окупантів перейти у наступ на Запоріжжя. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін.Live».

    «Наші перейшли в умовному напрямку від Оріхова трохи південніше Василівки, там Зелений Гай такий є, у загальному напрямку туди перейшли до контрнаступальних дій (контрнаступом це не назвеш). Відповідно, російські війська замість того, щоб йти на північ, змушені були повертатися праворуч, перекидати війська та організовувати зустрічні бої», – зазначив Арестович.

    За його словами, так було зірвано російський наступ на Запоріжжі.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЗСУ потіснили окупантів від Запоріжжя.

    Українські воїни показали хороший результати за два тижні.

    Крім того, РФ відвела частину військ від Мелітополя.

    Раніше повідомлялося, що росіяни пригнали на Запоріжжя близько 80 танків та перегруповують сили. Відтак бойові дії у Запорізькій області незабаром можуть загостритися.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    ЗСУ зірвали наступ росіян на Запоріжжя – Арестович