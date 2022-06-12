  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Українські воїни відзвітували про успіхи на сході
рус
    Події в Україні

    Українські воїни відзвітували про успіхи на сході

    ЗСУ на всіх фронтах дають відсіч окупантам - Українські воїни відзвітували про успіхи на сході
    ЗСУ на всіх фронтах дають відсіч окупантам
    фото: Генштаб

    За добу ліквідували три безпілотники та 20 окупантів

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.

    11 червня наші воїни знищили:

    • особового складу – 20
    • БМП – 1
    • АТТ – 4
    • БПЛА – 3

    Нагадаємо, напередодні бійці ЗСУ теж розповіли про успіхи на східному фронті.

    Як стало відомо, 11 червня окупанти знову атакували Сумщину дронами.

    Також рашисти завдали удар по Чорткову: з’явилося відео руйнувань.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські воїни відзвітували про успіхи на сході