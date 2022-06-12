Українські воїни відзвітували про успіхи на сході

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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.

За добу ліквідували три безпілотники та 20 окупантів

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