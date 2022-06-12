Українські воїни відзвітували про успіхи на сході
ЗСУ на всіх фронтах дають відсіч окупантам
фото: Генштаб
За добу ліквідували три безпілотники та 20 окупантів
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угруповання.
11 червня наші воїни знищили:
- особового складу – 20
- БМП – 1
- АТТ – 4
- БПЛА – 3
Нагадаємо, напередодні бійці ЗСУ теж розповіли про успіхи на східному фронті.
Як стало відомо, 11 червня окупанти знову атакували Сумщину дронами.
Також рашисти завдали удар по Чорткову: з’явилося відео руйнувань.
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