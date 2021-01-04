У Києві рік розпочався з температурних рекордів

1 січня в Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури

31 грудня 2020 року у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +7,4°С, що на 1,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1925 року. Кліматична норма перевищена на 10,2°С, що відповідає погоді середини жовтня. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Максимальна температура після полудня у столиці піднялась до +8,4°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 0,2°С.

1 січня 2021 року у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури:

мінімальна температура повітря не опустилась нижче +4,4°С, що на 2,1°С вище температури для цього дня 1936 року,

середньодобова температура склала +5,9°С, що на 1,8°С вище рекордних значень температури 1902 та 2007 років,

максимальна температура піднялась до +8,5°С, перевищивши попереднє рекордне значення 1973 року на 1,1°С.

Як повідомлялося, ніч на 30 грудня у столиці була найтеплішою за роки спостережень.

Середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.

За прогнозами Укргідрометцентру, 7-8 січня у південній частині України температура вдень становитиме 1-7° тепла, на решті території вдень від 3° морозу до 3° тепла. Ітиме сніг з дощем.

Між тим, за прогнозом зниження температури відбудеться 9-11 січня. Вночі та вдень температура становитиме 2-8° морозу, у південній частині від 3° морозу до 3° тепла.



