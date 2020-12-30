Снігодощ, ожеледиця і люті морози. Синоптики дали прогноз погоди на січень

У другій половині місяця українці побачать справжню зиму: після Водохрещі можна очікувати до мінус 25 градусів

Новорічну ніч українці зустрінуть без снігу, та й з морозом не надто складеться. Але в січні зима вступить у свої права, хоча і не відразу. Отже, наразі є три прогнози погоди на січень: народного синоптика Леоніда Горбаня, Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів, про що розповідає «Сегодня».

Прогноз народного синоптика на січень показує: це буде місяць контрастів. Хоча вже 1 і 2 січня в окремих регіонах, передусім на півночі України, випаде сніг, але це виявиться швидше сніжок, який ледь покриє землю. Є надія, що сніг відразу не розтане, оскільки очікується невеликий морозець, до -3 градусів. Але вже 4 січня снігодощі змиють сніговий покрив, а температура знову стане плюсовою.

Різдво очікується без дощів, але і без морозу. Дощі з мокрим снігом прийдуть відразу після Різдва і поливатимуть нас до самого Старого Нового року. Лише 14-15 січня знову похолоднішає і посиплеться невеликий сніг.

Але в другій половині місяця побачимо справжню зиму. Снігу за два тижні випаде від 10-15 см на півдні України і до 30-40 на півночі. Морози Леонід Горбань також прогнозує серйозні: на Водохреще (19 січня) вночі під мінус 20 градусів. А після Водохрещі – до мінус 25 градусів. Цю морозну естафету січень передасть лютому.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко нагадав, що січень – найхолодніший місяць року. За даними багаторічних спостережень, середня місячна температура повітря в січні становить 1-6 градусів морозу, в східних, Сумській та Чернігівській областях, в Карпатах – 7-8 градусів морозу.

Абсолютний мінімум температури – 42 градуси морозу (Черкаська і Луганська області), в Криму – 22 градуси морозу. Абсолютний максимум – 18 градусів тепла (Дніпропетровська і Кіровоградська області), в Криму – 21 градус тепла.

Цього року січень виявиться на 2-2,5 градуса теплішим середніх багаторічних значень.

«Середня місячна температура передбачається 0-4 градуси морозу, в південній частині України місцями 1-3 градуси тепла, – уточнив Анатолій Прокопенко. – Снігу випаде небагато, переважно це буде мокрий сніг, сніг з дощем, а то і навіть крижані дощі. Тобто очікується більше звичайного днів з ожеледдю та ожеледицею на дорогах. У холодні січні в Україні буває 1-7 днів з ожеледицею. Новорічної ночі снігу жителі України, на жаль, не побачать. Лише на стику першої та другої декад січня прогнозується похолодання зі снігом».

Опадів в перший місяць 2021 року очікується 27-58 мм (в перерахунку на сніг 30-60 см), в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Узагальнений прогноз погодних сайтів виглядає так: