На Південному полюсі зафіксували рекордне потепління



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останні три десятиліття температура на Південному полюсі підвищувалася втричі швидше, ніж у середньому на планеті

За 30 років середня температура на Південному полюсі зросла на 1,8 градуса.

За останні три десятиліття температура на Південному полюсі підвищувалася втричі швидше, ніж у середньому на планеті.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому 29 червня в науковому журналі Nature Climate Change.

Вчені встановили, що температура збільшувалася приблизно на 0,6 градуса Цельсія кожне десятиліття, що втричі перевищує середній приріст по планеті.

Відзначається, що однією із причин такого явища стало підвищення температури поверхні моря у тропічній східній частині Тихого океану.

Він спровокував циклонну аномалію в морі Уедделла, яка разом з іншими геофізичними чинниками сприяла проходженню потоку теплого вологого повітря через Південний полюс.

Як додає Reuters, важливу роль зіграв і антропогенний фактор. Так, за даними агентства, за 30 років (до 2018 року включно) середня температура на Південному полюсі зросла на 1,8 градуса.

Згідно з даними 20 метеорологічних станцій, підвищення температури Південного полюса було в сім разів вищим, ніж середній показник для всієї Антарктиди.

Нагадаємо, в Італії льодовик у горах накривають брезентом, щоб сповільнити його танення.

Також у березні цього року повідомлялося, що каньйон під Льодовиком Денмана у Східній Антарктиці – найглибша наземна ущелина на Землі завглибшки 3,5 км нижче рівня моря – може вкрай швидко розтанути.

До відома, у серпні минулого року в Ісландії «поховали» перший льодовик.