Спека в Києві: де у місті встановили рамки-освіжувачі (перелік локацій)
Рамки з'явилися у парках і скверах столиці
Із настанням спекотної погоди фахівці столичних районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень встановили рамки-освіжувачі для комфортного перебування відвідувачів у парках та скверах Києва. Про це повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.
«На «охолодження» за 6 годин витрачається 0,5 кубометрів води на 1 рамку. Матеріалом для охолоджувачів стала деревина, отримана від сухостійних і аварійних дерев після санітарної обрізки. Сподіваємося, це допоможе киянам та гостям столиці комфортно відпочивати, але, звичайно, із дотриманням соціальної дистанції та інших правил особистого захисту», – розповів Савченко.
Адреси розташування рамок-освіжувачів:
- Голосіївський район – парк «Голосіївський»;
- Дарницький район – парк «Позняки», сквер імені Кошиця;
- Деснянський район – парки «Молодіжний», «Деснянський», парк із водними об’єктами уздовж проспекту Шухевича;
- Дніпровський район – парк «Перемога», спортивно-оздоровчий парк на вул. Шумського, парк «Аврора»;
- Оболонський район – сквер на перетині Оболонського проспекту з вул. Маршала Тимошенка;
- Печерський район – парк «Хрещатий»;
- Подільській район – сквер на вул. Щекавицькій, сквер № 1 на Контрактовій площі;
- Солом’янський район – парк «Відрадний», сквер на проспекті Повітрофлотському, 41, парк імені Зерова;
- Шевченківський район – парк імені Т. Шевченка, сквер імені Гончара, вул. Хрещатик.
Як повідомлялося, у Києві температура повітря вдень підіймається до 30 градусів.