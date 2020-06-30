Спека в Києві: де у місті встановили рамки-освіжувачі (перелік локацій)



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Рамки-освіжувачі допомагають киянам та гостям міста комфортно відпочивати Фото: Укрінформ

Рамки з'явилися у парках і скверах столиці

Із настанням спекотної погоди фахівці столичних районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень встановили рамки-освіжувачі для комфортного перебування відвідувачів у парках та скверах Києва. Про це повідомив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

«На «охолодження» за 6 годин витрачається 0,5 кубометрів води на 1 рамку. Матеріалом для охолоджувачів стала деревина, отримана від сухостійних і аварійних дерев після санітарної обрізки. Сподіваємося, це допоможе киянам та гостям столиці комфортно відпочивати, але, звичайно, із дотриманням соціальної дистанції та інших правил особистого захисту», – розповів Савченко.

Адреси розташування рамок-освіжувачів:

Голосіївський район – парк «Голосіївський»;

Дарницький район – парк «Позняки», сквер імені Кошиця;

Деснянський район – парки «Молодіжний», «Деснянський», парк із водними об’єктами уздовж проспекту Шухевича;

Дніпровський район – парк «Перемога», спортивно-оздоровчий парк на вул. Шумського, парк «Аврора»;

Оболонський район – сквер на перетині Оболонського проспекту з вул. Маршала Тимошенка;

Печерський район – парк «Хрещатий»;

Подільській район – сквер на вул. Щекавицькій, сквер № 1 на Контрактовій площі;

Солом’янський район – парк «Відрадний», сквер на проспекті Повітрофлотському, 41, парк імені Зерова;

Шевченківський район – парк імені Т. Шевченка, сквер імені Гончара, вул. Хрещатик.

Як повідомлялося, у Києві температура повітря вдень підіймається до 30 градусів.