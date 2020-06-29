Нагулялись: на виїзді з Одеси утворився великий затор графіка



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На виїзді із Одеси 29 червня утворився затор Фото: odessa.online

Три дні тому затор спостерігався на в'їзді до Одеси: українці масово кинулися на вихідні до моря

На виїзді з Одеси в районі селища Алтестове утворився великий затор із автівок. Рух ускладнено на відрізку дороги протяжністю близько 2-3 км.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Певно, пробка викликана поверненням з відпочинку у Київ сотень машин киян та жителів інших міст, які раніше приїжджали до Одеси на відпочинок у зв'язку з тривалими вихідними.

Судячи з даних Google Maps, пробка розтягнулася на кілька кілометрів. Найбільше скупчення машин - в районі дамби Хаджибейського лиману.

Нагадаємо, ще у п’ятницю, 26 червня, трасі Київ - Одеса утворився масштабний затор, відпочивальники ринули на вихідні до Чорного моря. Повідомлялося, що на під‘їздах до Одеси утворився затор на 30 кілометрів.

Як інформував голова Одеської ОДА Максим Куций, цими вихідними на Одещину прибули десятки тисяч туристів на літній відпочинок. Пляжі, кафе та центральні вулиці міст заповнені відпочивальниками.

У неділю, 28 червня, увечері в центрі Одеси спостерігався натовп відпочивальників. Усі були без захисних масок, соціальної дистанції ніхто не дотримувався.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що В Одесі через збільшення випадків інфікування Covid-19 посилено карантинні заходи: з понеділка правоохоронцям доручено перевіряти їх дотримання у громадському транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, не допускається стихійна торгівля в рекреаційних зонах.