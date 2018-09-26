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    На узбережжі Азовського моря пройшли військові навчання (фото)

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    На узбережжі Азовського моря пройшли військові навчання (фото)
    Фото: Держприкордонслужба

    Особливу увагу на навчаннях було приділено питанням тактичної медицини

    На узбережжі Азовського моря українські військові провели спільні тактичні навчання з відбиття та стримування агресії з моря.

    Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

    «У ході навчань екіпажі бронеавтомобілів Держприкордонслужби та танкові підрозділи Збройних сил України, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, вдосконалили питання взаємодії під час виконання завдань щодо оборони узбережжя та знищення надводних цілей і морського десанту противника», - заявили в Держприкордонслужбі.

    Зазначається, що під час навчальної стрільби снайперські групи закріпили навички дій в різних умовах,  кулеметники підвищили точність стрільби в русі та із укріплень, водії броньованих «Хамвеїв» удосконалили майстерність керування під час руху в колоні, розгортання в бойовий порядок та виконання оборонних маневрів на узбережжі.

    «Особливу увагу на навчаннях було приділено питанням тактичної медицини, а саме наданню домедичної допомоги на полі бою та евакуації поранених з-під вогню противника», - підкреслили в Держприкордонслужбі.

    Повідомляється, що спільні навчання з відбиття можливої агресії з моря з підтриманням належної взаємодії між підрозділами Об’єднаних сил триватимуть й надалі.

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    На узбережжі Азовського моря пройшли військові навчання (фото)
    На узбережжі Азовського моря пройшли військові навчання (фото)
    На узбережжі Азовського моря пройшли військові навчання (фото)
    На узбережжі Азовського моря пройшли військові навчання (фото)

    Нагадаємо, 20 вересня пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

    25 вересня заходом морського буксиру «Корець» завершився перехід групи суден Військово-морських сил ЗСУ до порту Маріуполь.

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