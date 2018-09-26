На узбережжі Азовського моря пройшли військові навчання (фото)



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Фото: Держприкордонслужба

Особливу увагу на навчаннях було приділено питанням тактичної медицини

На узбережжі Азовського моря українські військові провели спільні тактичні навчання з відбиття та стримування агресії з моря.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

«У ході навчань екіпажі бронеавтомобілів Держприкордонслужби та танкові підрозділи Збройних сил України, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, вдосконалили питання взаємодії під час виконання завдань щодо оборони узбережжя та знищення надводних цілей і морського десанту противника», - заявили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що під час навчальної стрільби снайперські групи закріпили навички дій в різних умовах, кулеметники підвищили точність стрільби в русі та із укріплень, водії броньованих «Хамвеїв» удосконалили майстерність керування під час руху в колоні, розгортання в бойовий порядок та виконання оборонних маневрів на узбережжі.

«Особливу увагу на навчаннях було приділено питанням тактичної медицини, а саме наданню домедичної допомоги на полі бою та евакуації поранених з-під вогню противника», - підкреслили в Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що спільні навчання з відбиття можливої агресії з моря з підтриманням належної взаємодії між підрозділами Об’єднаних сил триватимуть й надалі.

Нагадаємо, 20 вересня пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

25 вересня заходом морського буксиру «Корець» завершився перехід групи суден Військово-морських сил ЗСУ до порту Маріуполь.