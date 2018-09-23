Українські військові кораблі йдуть на Азов через Керченську протоку – ЗМІ



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A500 «Донбас» та A830 «Корець» йдуть до Бердянську поблизу узбережжя окупованого Криму

Прохід з Чорного у Азовське море буде відбуватися через контрольовану росіянами Керченську протоку

У четвер, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянську, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі. Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела.

Починаючи від переходу поблизу окупованого Севастополя українські кораблі почав супроводжувати патрульний корабель Берегової охорони ФСБ РФ – «Аметист» проекту 22460, згодом до нього долучився ще один невстановлений корабель.

Очікується, що прохід з Чорного у Азовське море буде відбуватися через контрольовану росіянами Керченську протоку. Відповідно до угоди 2003 року Азовське море – це внутрішнє море двох держав, відповідно до чого цивільні та військові судна під прапорами України та РФ можуть безперешкодно заходити через протоку та йти у свої порти.

Цим неодноразово користувалась РФ, а тепер із загостренням ситуації на Азовському морі вирішило скористуватись і командування ВМС ЗС України відповідно до потреб, що виникли, зазначило видання.

Судно «Донбас» планується використовувати для посилення інфраструктури флоту на Азовському морі. Так, на ньому можливе розміщення штабу майбутньої бази, місця для проживання військовослужбовців, склади та інші необхідні приміщення, який на сьогодні у даному регіоні немає.

Ще взимку судно планувалося до виведення зі списків ВМС та подальшого списання, через свій незадовільний технічний стан, проте командування вітчизняного флоту знайшло спосіб використання немолодого судна.

A500 «Донбас» був збудований на Щецинській судноверфі у Польщі 1969 році, мав назву «ПМ-9». Судна цього підприємства тоді вважалися найвитривалішими, активно застосовувались у бойових походах з початку 1970-х років.

У 2000-х роках судно було переобладнано під корабель управління з демонтуванням незадіяного обладнання плавучої ремонтної майстерні.

20 березня 2014 року корабель був захоплений російськими окупантами. 18 квітня 2014 року переведений до Одеси.

Морський буксир «Корець» призначений для буксирування і кантування інших суден і плавучих споруд у морі. Побудований на Ярославському суднобудівному заводі (заводський № 403) у 1973 р., увійшов до складу Чорноморського флоту.

20 березня 2014 р. захоплений росiйськими вiйськами. 20 травня 2014 року повернутий ВМС України.

На буксирі «Корець» служить команда тральщика «Черкаси», який екіпаж був змушений покинути під тиском окупанта.

На початку вересня до Бердянську автотрейлером були доставлені два малі броньовані артилерійські катери P178 «Лубни» та P178 «Кременчук» які вже спущені на воду та проводять необхідні випробування на морі.

Як повідомляв «Главком», раніше Павло Клімкін заявляв про те, що ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН.

Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.

У Європейському парламенті занепокоєні ситуацією, що склалася в Азовському морі через дії Росії, й пильно стежитимуть за нею.