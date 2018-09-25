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    У ВМС заявили про свіжі провокації росіян щодо українських кораблів

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    У ВМС заявили про свіжі провокації росіян щодо українських кораблів
    Фото: mil.gov.ua

    Поблизу рейду Маріуполя в районі якірної стоянки була спроба провокації з боку російського прикордонного катеру типу «Мангуст»

    У вівторок, 25 вересня, о 9:35 заходом морського буксиру «Корець» завершився перехід групи суден Військово-морських сил ЗСУ до порту Маріуполь.

    Про це повідомляє прес-центр Командування Військово-морських сил Збройних сил  України.

    «Слід зазначити, що РФ і цього разу не втрималася від провокацій та фейків», - заявили в ВМС ЗСУ.

    Зокрема, повідомляється, що поблизу рейду Маріуполя в районі якірної стоянки була спроба провокації з боку російського прикордонного катеру типу «Мангуст», який нещодавно вже створював подібні дії, небезпечно маневруючи поряд з українським катером Морської охорони.

    «Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями, але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів «Лубни» та «Кременчук» він був зупинений та недопущений до місця стоянки пошуково-рятувального судна «Донбас» та морського буксиру «Корець», - заявили в ВМС ЗСУ.

    Також повідомляється, що деякі засоби масової інформації почали розповсюджувати черговий фейк російської пропаганди щодо начебто оплати лоцманських послуг країні-агресору.

    «Ніяких оплат лоцманських послуг під час слідування Керченською протокою не здійснювалося», - підкреслили в ВМС ЗСУ.

    Нагадаємо, у четвер, 20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

    Президент Петро Порошенко привітав кораблі Військово-морських сил України з виходом до Азовського моря. Голова держави відзначив, що кораблі прослідували до Азову за його наказом і вони виконали його «бездоганно».

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