На відкладених похоронах Доренко прокремлівська «Звезда» взяла інтерв'ю у покійної співачки



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Співачка Олена Образцова померла чотири роки тому

Після того, як російські ЗМІ написали про казус своїх колег, «Звезда» вибачилась і оприлюднила спростування

Російський державний телеканал «Звезда» заявив, що на похоронах журналіста Сергія Доренка поговорив з артисткою Оленою Образцовою, хоча вона сама померла у 2015 році, а похорону Доренко ще не було. Про це повідомляє російський телеканал «Дождь».

Матеріал «Звезды» був опублікований у неділю, 12 травня. Проте згодом його видалили.

Артистка нібито «зазначила», що Доренко ніколи не йшов на компроміси і керувався у своїй професійній діяльності тільки правдою. «Низький йому уклін і вічна пам'ять», – «додала» Образцова.

Наразі новина відсутня на сайті «Звезды» і в кеші пошукача Google. Але, як зазначає «Дождь», публікація є у пошуковій видачі «Яндекса».

Після того, як російські ЗМІ написали про казус своїх колег, «Звезда» вибачилася і оприлюднила спростування.

«За фактом появи недостовірної інформації на сайті телеканалу було проведено службове розслідування. Всі винні були притягнуті до суворої дисциплінарної відповідальності», – говорить телеканал.

Як повідомлялось, прощання з померлим російським журналістом Сергієм Доренком відклали, оскільки поліція відмовилася видавати вдові тіло для поховання у зв'язку з «необхідністю повторної судово-медичної експертизи».

Нагадаємо, 9 травня в Москві загинув відомий російський журналіст Сергій Доренко. За даними ЗМІ, Доренко загинув після падіння з мотоцикла. Журналіст рухався на мотоциклі з боку Курського вокзалу до Таганської площі. Імовірно, йому стало зле, він пережив клінічну смерть, і мотоцикл завалився на бік. Медики протягом години і двадцяти хвилин намагалися реанімувати Доренка.

Сергій Доренко народився у 1959 році в місті Керч, в українському Криму, який нині окупований Росією. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України.

Джерело: Українська правда