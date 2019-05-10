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    З’явилися подробиці смерті пропагандиста Доренка: відео ДТП

    • Розсилка
    З’явилися подробиці смерті пропагандиста Доренка: відео ДТП

    Доренку стало погано, коли він їхав на своєму мотоциклі

    В мережі опублікували фото і відео з місця смертельного ДТП в Москві, в якому у четвер, 9 травня, загинув російський пропагандист Доренко.

    Про це повідомляє ресурс Mash.

    «Місце падіння Сергія Доренко з мотоцикла. Зараз там працює поліція», – написали в мережі і розмістили фото.

    Також в інтернеті опублікували відео моменту аварії, в якій загинув Доренко. Уточнюють, що йому стало погано, коли він їхав на своєму мотоциклі. 

    Зі слів співробітників ГІБДР обставини ДТП: О 18 годині 20 хвилин мотоцикліст слідував мотоцикі Тріумф Bonneville ГРЗ 8897ВМ77 по Садовому кільцю, внутрішня сторона в 3 смуги руху, в районі будинку 71 по вул. Земляний вал.

    Мотоцикліст не впорався з керуванням мотоциклом, скоїв виїзд на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з бетонною огорожею.

    Бригада швидкої допомоги №905728205 констатувала клінічну смерть мотоцикліста.

    Раніше повідомлялося, що відомий журналіст Сергій Доренко помер після ДТП на Ніколоямській вулиці в Москві.

    Доренко народився у 1959 році в міст Керч, в українському Криму, який нині окупований Росією. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України.

    В одному зі своїх відео Доренко заявляв, що Росії «потрібен Київ», хаос і розруха в Україні, «народні повстання в поясі від Харкова до Одеси». А на чолі терористів в Донецьку «потрібно поставити чеченця, який вміє воювати».

    Він включений в список санкцій України за антиукраїнську ксенофобську позицію щодо війни на Донбасі і незаконної анексії Криму Росією. Доренко - автор пропагандистських книжок, які заборонені в Україні.

    Росія ДТП смерть Сергій Доренко поліція журналіст
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