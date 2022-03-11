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    На відновлення України є $300 млрд російського Центробанку – радник Зеленського

    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - На відновлення України є $300 млрд російського Центробанку – радник Зеленського
    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: glavcom.ua

    Гроші надійдуть до України після завершення війни

    Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що наразі заморожено $300 млрд російського Центробанку, які буде спрямовано до фонду відновлення України. Про це сьогодні він повідомив в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

    «Ці гроші можна буде використовувати після завершення війни. Додатково фонд буде наповнюватися завдяки арештованим рахункам підсанкційних росіян. Зокрема, скажімо гроші від продажу одного з футбольних клубів (ймовірно, мова про англійський клуб «Челсі», що належить російському олігарху Роману Абрамовичу «Главком») направлять у фонд відновлення України», – зазначив експерт.

    Що стосується інформації про те, що російська агресія завдала України $100 млрд грн (дані актуальні на перший тиждень війни), то нині ця цифра, за словами Устенка, у декілька разів збільшилася.

    Нагадаємо, що уряд почав роботу над запуском чотирьох фондів відновлення України від війни: фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, Фонд відновлення та трансформації економіки; фонд обслуговування та погашення боргу; фонд підтримки постраждалого бізнесу.

    Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Олег Устенко війна гроші радник #stoprussia
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    На відновлення України є $300 млрд російського Центробанку – радник Зеленського