На відновлення України є $300 млрд російського Центробанку – радник Зеленського

Гроші надійдуть до України після завершення війни

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що наразі заморожено $300 млрд російського Центробанку, які буде спрямовано до фонду відновлення України. Про це сьогодні він повідомив в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Ці гроші можна буде використовувати після завершення війни. Додатково фонд буде наповнюватися завдяки арештованим рахункам підсанкційних росіян. Зокрема, скажімо гроші від продажу одного з футбольних клубів (ймовірно, мова про англійський клуб «Челсі», що належить російському олігарху Роману Абрамовичу – «Главком») направлять у фонд відновлення України», – зазначив експерт.

Що стосується інформації про те, що російська агресія завдала України $100 млрд грн (дані актуальні на перший тиждень війни), то нині ця цифра, за словами Устенка, у декілька разів збільшилася.

Нагадаємо, що уряд почав роботу над запуском чотирьох фондів відновлення України від війни: фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, Фонд відновлення та трансформації економіки; фонд обслуговування та погашення боргу; фонд підтримки постраждалого бізнесу.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.