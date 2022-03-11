В Маріуполі під вогнем окупантів перебувають більше 80 громадян Туреччини. Серед них – діти

Будівля мечеті є також під загрозою обстрілів загарбників

В Маріуполі наразі перебувають 86 громадян Туреччини, майже третина з яких – діти. Вони ховаються від обстрілів у мечеті.

Російська фашистська армія майже 16 годин бомбардувала житлові квартали Маріуполя і вперше скинула авіабомбу на 1000 кг тротилу на центр міста. Нині з'ясувалося, що під вогнем окупантів у місті перебувають громадяни Туреччини. Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Саме зараз в укритті на території мечеті укривається 86 громадян Туреччини. З них 34 дитини. І саме зараз російська армія веде обстріл з району селища Широка Балка в напряму міста (без перерви з 6:00 години ранку)», – написав він.

Андрющенко додав, що будівля мечеті є також під загрозою.

«Чи знає пан Ердоган, що в ці хвилини путін може знищити 86 його співгромадян? Та невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією беззмістовних перемовин РФ та України?» – зазначив заступник мера.

Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

Зазначимо, Росія поширює фейк, що бомбардування пологового у Маріуполі і фото вагітних у будівлі – постановочні, а роль вагітної нібито зіграла б'юті-блогерка Маріанна Підгурська.