«Це спроба зупинити дії нашої авіації» – Арестович про нічне бомбардування міст

Ракети ворога потрапили до цивільних об'єктів міст, а не військових

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ворог не просунув своїх позицій на території України, за декількома напрямками Збройні сили України завдали контрударів.

«Військово-політична обстановка навколо України залишається керованою керівництвом України, ЗСУ та силами тероборони. Ворог протягом доби не зміг суттєво змінити свої позиції, його зупинено практично за всіма напрямками. На північ від Києва була контратака українських військових, такі ж контратаки були на харківському напрямку. Протягом ночі наша авіація завдавала потужних ударів по ворогові і саме у вигляді помсти окупанти завдали ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, Київщини, Харківщини, Полтавщини, Дніпра. Це спроба припинити дії нашої авіації, але більшість цих ударів потрапила по цивільним об'єктам», – сказав Арестович.

Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.