На Волині голову сільради затримали на хабарі в $15 тисяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Волині СБУ викрила сільського голову на хабарі у 15 тисяч доларів Фото: СБУ

За вказану суму сільський голова обіцяв сприяти чоловіку в отриманні у власність земельної ділянки площею один гектар

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції викрили на хабарі голову однієї із сільських рад Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від мешканця обласного центру 15 тисяч доларів. За вказану суму сільський голова обіцяв сприяти чоловіку в отриманні у власність земельної ділянки площею один гектар на території сільради для приватної забудови.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу Луцька під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі п’ять тисяч доларів США.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших ймовірних фактів незаконних дій.

Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, начальник сектора контррозвідки ГУ СБУ в Запорізькій області і його підлеглий займалися шантажем і здирництвом. Вони вимагали та отримували хабарі з іноземців, які проживають на території регіону.