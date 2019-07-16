На Запоріжжі співробітники СБУ вимагали хабара у іноземців



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Силовики вимагали в іноземних громадян тисячі доларів за те, що не скасують їхній дозвіл на тимчасове проживання в Україні

Начальник сектора контррозвідки ГУ СБУ в Запорізькій області і його підлеглий займалися шантажем і здирництвом. Вони вимагали та отримували хабарі з іноземців, які проживають на території регіону. Про це повідомила перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 16 липня.

«Джерелом їх (співробітників СБУ - ред.) доходу були іноземні громадяни, у яких закінчувався термін дії тимчасового дозволу на проживання в Україні. За те, що не скасують дозвіл і не повідомлять в Державну міграційну службу, силовики вимагали по 2 тисячі доларів хабара», - повідомила Варченко.

Вона також зазначила, що в злочинній схемі брав участь іноземний громадянин, який раніше отримав українське громадянство. Він створив щось на зразок діаспори, яка допомагала новоприбулим в оформленні документів, оренді житла та вирішенні повсякденних життєвих питань.

За словами Варченко, саме цей громадянин був основним інформатором співробітників СБУ. Він регулярно подавав їм списки тих своїх земляків, у яких закінчувалося навчання в запорізьких ВНЗ, минав термін дії дозволу на тимчасове проживання або ж хто оформляв шлюби з українцями заради отримання українського громадянства.

ДБР вже завершило досудове слідство у цій справі. Співробітники СБУ відповідатимуть за статтею про одержання хабара в особливо великому розмірі або особою, яка займає особливо відповідальне положення (ч.3 ст.368 КК України). Зараз їхні юристи вивчають матеріали слідства.