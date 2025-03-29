Головна Новини
search button user button menu button

На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн
Правоохоронці повідомили про підозру 14 жителям Волинської області
фото: Волинська обласна прокуратура

Правоохоронці нарахували понад 6 мільйонів гривень збитків від «команди лісорубів»

На Волині правоохоронці затримали 14 місцевих мешканців. Вони займались незаконною вирубкою лісу та продавали деревину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинську обласну прокурату.

За даними слідства, правоохоронці повідомили про підозру 14 жителям Волинської області за незаконне перевезення, зберігання та збут лісу. Відомо, що волинський підприємець, залучивши лісівників, працівника ДСНС, підприємців та громадян із автотранспортом, створив злочинну організацію задля отримання незаконного прибутку від реалізації протиправно зрубаної деревини.

Як зазначили у прокуратурі, упродовж травня-жовтня минулого року вони незаконно зрубали та реалізували понад 1100 дерев, спричинивши тяжкі наслідки довкіллю в сумі понад 6,4 млн грн.

«У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження виявлено та вилучено грошові кошти в сумі майже 1,6 млн грн, $10550, €4580, лісодеревину, чотири вантажних автомобіля, чорнові записи, товарно-транспортні накладні, документацію щодо обліку та реалізації деревини», – розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, Внаслідок ворожої атаки по Дніпру загинули 4 людини, ще 21 – поранено. Масований удар по місту спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

Читайте також:

Теги: ліс Волинська область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2025
23K
Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви
20K
Що буде із лікарями та вчителями через 10 років? Білл Гейтс висловив свою думку
19K
Міноборони повідомило, на якій стадії підготовка законопроєкту про демобілізацію
11K
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я

Новини

Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину - АТЕШ
Сьогодні, 09:42
На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн
Сьогодні, 08:15
29 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
Вчора, 20:56
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
27 березня, 21:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua