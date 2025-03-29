На Волині лісоруби вирубили дерев на понад 6 млн грн

Правоохоронці нарахували понад 6 мільйонів гривень збитків від «команди лісорубів»

На Волині правоохоронці затримали 14 місцевих мешканців. Вони займались незаконною вирубкою лісу та продавали деревину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинську обласну прокурату.

За даними слідства, правоохоронці повідомили про підозру 14 жителям Волинської області за незаконне перевезення, зберігання та збут лісу. Відомо, що волинський підприємець, залучивши лісівників, працівника ДСНС, підприємців та громадян із автотранспортом, створив злочинну організацію задля отримання незаконного прибутку від реалізації протиправно зрубаної деревини.

Як зазначили у прокуратурі, упродовж травня-жовтня минулого року вони незаконно зрубали та реалізували понад 1100 дерев, спричинивши тяжкі наслідки довкіллю в сумі понад 6,4 млн грн.

«У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження виявлено та вилучено грошові кошти в сумі майже 1,6 млн грн, $10550, €4580, лісодеревину, чотири вантажних автомобіля, чорнові записи, товарно-транспортні накладні, документацію щодо обліку та реалізації деревини», – розповіли в прокуратурі.

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