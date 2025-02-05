ДБР скерувало до суду справу двох посадовців ДСНС через оборудки із технікою

Обидва посадовці обвинувачуються у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією завершили досудові розслідування щодо розтрати майна керівником одного із центральних управлінь ДСНС та начальниці одного з підрозділів Головного управління ДСНС у Києві, яка організувала закупівлю обладнання за завищеними цінами. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У ДБР нагадали, що у 2023 році посадовець ДСНС незаконно списав комп’ютерне обладнання, яке за нормативами мало постійно перебувати на балансі управління. Крім того, строк його можливої експлуатації ще не закінчився.

Зазначається, що внаслідок дій посадовця державі було задано збитків на майже пів мільйона гривень.

За інформацією ДБР, інша посадовиця київського ДСНС звернулася до керівництва управління із пропозицією придбати комп’ютерний томограф, при цьому вона особисто визначила приватні підприємства, на адресу яких було направлено запити для формування очікуваної вартості предмета закупівлі.

«Під час проведення торгів вона визначила переможцем єдиного учасника, який запропонував ціну техніки вище, ніж в офіційного представника німецького виробника, що продає аналогічне обладнання в Україні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з висновками експертиз, закупівлі були проведені за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на суму понад 5 млн грн.

Обидва посадовці обвинувачуються у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах за різними частинами ст. 191 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція заявили, що викрили схему розкрадання бюджетних коштів, якими розпоряджається Київська міська державна адміністрація (КМДА). Про це повідомляє пресцентр СБУ. За матеріалами справи, посадовці однієї із районних адміністрацій міста Києва нібито привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн грн, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі міста. Як встановило розслідування, до організації оборудки нібито причетна очільниця місцевого управління освіти.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн.