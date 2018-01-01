На Волині затримали чоловіка, який у Білорусі здавав людей в рабство
- Сьогодні, 07:58
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Розсилка
Чоловік погрозами і насильством змушував важко працювати українців на сезонних роботах у білоруському колгоспі
Жителя Володимира-Волинського, який вербував чоловіків у трудове рабство в Білорусь, взяли під варту.
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Волинської області.
Як повідомили у відомстві, зловмисник пообіцяв чотирьом безробітним Волинської області хороші умови роботи і вивіз їх у село в Брестській області Білорусі. Там погрозами і насильством змушував важко працювати на сезонних роботах у колгоспі, а заробіток привласнював.
Крім того, за кожного такого працівника він отримував гроші від керівника господарства.
«Молодий чоловік, на утриманні якого троє неповнолітніх дітей, раніше був засуджений за вчинення тяжкого тілесного ушкодження і хуліганство», – додали в прокуратурі.
Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші потерпілі від дій зловмисника особи і свідки злочинної діяльності.
Раніше повідомлялося, що у Тернополі поліція затримала злочинну групу, яка продавала людей у сексуальне рабство.
Зловмисниками виявилися двоє знайомих, обоє - студенти одного з місцевих вишів. За роботу за кордоном вони пропонували від трьох до шести тисяч доларів в місяць. Через інтернет злочинці шукали охочих працювати у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в місті Дубаї.