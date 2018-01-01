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    На Волині затримали чоловіка, який у Білорусі здавав людей в рабство

    Чоловік погрозами і насильством змушував важко працювати українців на сезонних роботах у білоруському колгоспі
    Жителя Володимира-Волинського, який вербував чоловіків у трудове рабство в Білорусь, взяли під варту. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Волинської області. Як повідомили у відомстві, зловмисник пообіцяв чотирьом безробітним Волинської області хороші умови роботи і вивіз їх у село в Брестській області Білорусі. Там погрозами і
    • Сьогодні, 07:58
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    Чоловік погрозами і насильством змушував важко працювати українців на сезонних роботах у білоруському колгоспі

    Жителя Володимира-Волинського, який вербував чоловіків у трудове рабство в Білорусь, взяли під варту.

    Про це повідомили в прес-службі прокуратури Волинської області.

    Як повідомили у відомстві, зловмисник пообіцяв чотирьом безробітним Волинської області хороші умови роботи і вивіз їх у село в Брестській області Білорусі. Там погрозами і насильством змушував важко працювати на сезонних роботах у колгоспі, а заробіток привласнював.

    Крім того, за кожного такого працівника він отримував гроші від керівника господарства.

    «Молодий чоловік, на утриманні якого троє неповнолітніх дітей, раніше був засуджений за вчинення тяжкого тілесного ушкодження і хуліганство», – додали в прокуратурі.

    Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів.

    Досудове розслідування триває, встановлюються інші потерпілі від дій зловмисника особи і свідки злочинної діяльності.

    Раніше повідомлялося, що у Тернополі поліція затримала злочинну групу, яка продавала людей у сексуальне рабство.

    Зловмисниками виявилися двоє знайомих, обоє - студенти одного з місцевих вишів. За роботу за кордоном вони пропонували від трьох до шести тисяч доларів в місяць. Через інтернет злочинці шукали охочих працювати у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в місті Дубаї.

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