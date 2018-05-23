На Волині затримали прикордонника, який допомагав провозити контрабанду

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Правоохоронці задокументували факти вимагання та одержання хабарів у розмірі 1200 доларів

Співробітники управління внутрішньої і власної безпеки «Північ» затримали начальника прикордонного підрозділу Луцького загону. Чоловік разом із своїми спільниками організував незаконне перевезення цигарок через українсько–польський кордон.

Волинські правоохоронці, задокументували факти вимагання та одержання хабарів у розмірі 1200 доларів. За це начальник прикордонного підрозділу Луцького загону сприяв переміщенню 120 ящиків цигарок через кордон.

Під час затримання вищевказаних осіб, у момент передачі частини хабара в розмірі $700, було залучено спецпідрозділ «Дозор» ДПС України. Отримані кошти були вилученні.

Підозрюваним було повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи.