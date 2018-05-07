За хабар в розмірі 5 тис. грн вінницький лікар сплатить штраф 17 тис. грн
- Сьогодні, 12:41
-
Розсилка
Вирок винесено за одержання неправомірної вигоди при визначенні групи інвалідності
Вироком Козятинського міськрайонного суду Вінницької області визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, лікаря однієї із міжрайонних медико-соціальних експертних комісій області по факту одержання останнім неправомірної вигоди в сумі 5 тис гривень за вплив на прийняття службовими особами вищевказаної комісії рішення щодо визначення групи інвалідності.
Про це інформує прес-служба прокуратури Вінницької області, повідомляє «Главком».
Так, лікаря засуджено за ч. 2 ст. 369-2 КК України до покарання у виді штрафу, розміром однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тис грн.
Процесуальне керівництво та підтримання обвинувачення у даному кримінальному провадженні здійснювалось прокуратурою Вінницької області.