На Волині пенсіонерку задушили у власному домі
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Розсилка
Поліція: Жінку задушили хусткою
Зловмиснику не вдалося заволодіти грошима вбитої
В одному з сіл Волинської області у власному помешканні вбито пенсіонерку. Про це повідомили у правоохоронних органах.
Тіло 79-річної жінки виявили в її будинку. На тілі покійної численні садна. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала асфіксія — жінку задушили хусткою.
Речі в будинку перевернуті. Однак зловмиснику не вдалося заволодіти грошима вбитої.
Поліція розпочала досудове розслідування за статте «умисне вбивство» (ст. 115 КК України).
Як повідомлялось, у Запоріжжі співробітники Національної поліції в одній із квартир виявили підпільний цех, який займався ремонтом та переробкою вогнепальної зброї, де було вилучено зброю, комплектуючі, приладдя та інструменти.
Джерело: УНН