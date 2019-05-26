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    На Волині пенсіонерку задушили у власному домі

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    Поліція:&nbsp;Жінку задушили хусткою - На Волині пенсіонерку задушили у власному домі
    Поліція: Жінку задушили хусткою

    Зловмиснику не вдалося заволодіти грошима вбитої

    В одному з сіл Волинської області у власному помешканні вбито пенсіонерку. Про це повідомили у правоохоронних органах.

    Тіло 79-річної жінки виявили в її будинку. На тілі покійної численні садна. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала асфіксія — жінку задушили хусткою.

    Речі в будинку перевернуті. Однак зловмиснику не вдалося заволодіти грошима вбитої.

    Поліція розпочала досудове розслідування за статте «умисне вбивство» (ст. 115 КК України).

    Як повідомлялось, у Запоріжжі співробітники Національної поліції в одній із квартир виявили підпільний цех, який займався ремонтом та переробкою вогнепальної зброї, де було вилучено зброю, комплектуючі, приладдя та інструменти.

    Джерело: УНН

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