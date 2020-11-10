На Закарпатті від вогнепального поранення помер військовослужбовець

Наразі встановлюються обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця

У Закарпатській області від вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського загону Артем Філоненко. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Зазначається, що про надзвичайну подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду. Він почув постріл та згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням.

«На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби», – йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі інформують, що Артем Філоненко прибув у Чопський прикордонний загін на початку листопада після завершення курсу навчання.

Місцеве видання Закарпаття онлайн інформує, що згідно з документами, смерть наступила о першій годині ночі, а батькам про це повідомили аж об 11 наступного дня. Спочатку їм сказали, що син отримав поранення через необережне поводження зі зброєю; потім – загинув під час затримання контрабандистів; а згодом надійшло повідомлення, що це самогубство. Щоб дізнатися справжню причину смерті сина, сьогодні батьки написали заяву, на підставі якої зараз ведеться розслідування. Наразі військові прокурори проводять слідчі дії, щоб встанови обставини та причини смерті військовослужбовця строкової служби Артема Філоненка.

Наразі встановлюються обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця.

Держприкордонслужба висловлює щирі співчуття родині військовослужбовця у зв’язку з непоправною втратою.

На брифінгу щодо інциденту військовий прокурор Ужгородського гарнізону Олег Ціцак наголосив, що наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 414 КК, а це необережне поводження зі зброєю.

Як зауважив прокурор, щонайменше до того, поки не будуть результати усіх експертиз, слідчі бодай з етичних міркувань офіційно не будуть заявляти про інцидент як самогубство. Водночас, Олег Ціцак підтвердив, що дійсно є прощальна записка юнака.

Також на брифінгу посадовець зауважив, що прикордоннику залишалося три місяці до закінчення служби.