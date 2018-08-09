На Яворівській полігон прибув новий полк Сухопутних військ США



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В Україну прибули військові 278-го бронекавалерійського полку Сухопутних військ США

Українські військові тепер будуть проходити навчання за підтримки і допомоги 278-го бронекавалерійського полку Сухопутних військ США

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні у Львівській області відбулася четверта ротація американських військовослужбовців в рамках Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна.

Про це повідомляє Крым.Реалии у четвер, 9 серпня.

Зазначається, що українські військові тепер будуть проходити навчання за підтримки і допомоги 278-го бронекавалерійського полку Сухопутних військ США.

«Наш підрозділ дуже радий перебувати тут і працювати з нашими партнерами і союзниками. У нас спільна мета - навчити всіх наших військових. Ми всі вчимося один в одного», - заявив командир 278-го полку Джиммі Коул.





Тим часом американські військові 27-ї піхотної бригади відправляються додому.



«Я думаю, що дуже цікаво дізнаватися, як працюють наші союзники і партнери. Якщо ми будемо мати спільну місію в майбутньому, то ми зможемо тісніше співпрацювати разом», - зазначив командир 27-ї піхотної бригади Діллі Денис.