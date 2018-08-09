У Росії в шоці від нових «драконівських» санкцій США



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Російські дипломати заявили, що американська сторона, пославшись на конфіденційність, відмовилася дати пояснення на уточнювальні запитання

Посольство Росії у США прокоментувало нові санкції США, які запровадять через отруєння екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії. У відомстві назвали санкції «драконівськими», а причини їхнього запровадження «надуманими».

Про це йдеться у заяві посольства.

«8 серпня нашому раднику-посланцю у Держдепартаменті були оголошені нові драконівські санкції під надуманим приводом використання урядом Російський Федерації нервово-паралітичної речовини «Новичок» проти громадянина Великої Британії Скрипаля та його доньки. Яких-небудь фактів або доказів, як вже повелося, не прозвучало», — заявили в посольстві.

Російські дипломати заявили, що американська сторона, пославшись на конфіденційність, відмовилася дати пояснення на уточнювальні запитання, та закликали «оприлюднити листування» щодо отруєння Скрипалів.

8 серпня стало відомо, що Сполучені Штати 22 серпня запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великий Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Раніше, 8 серпня, Державний департамент США ухвалив рішення про введення нових санкцій проти Росії через справу Скрипаля. Санкції стосуються заборони на експорт до Росії товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, йдеться про електронні пристрої та їхні компоненти, в тому числі і ті, що використовуються в авіаційній галузі.

Нагадаємо, в березні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними на лавці біля торгового центру в британському Солсбері. Нещодавно вони вийшли з коми і почали одужувати.

Велика Британія звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів та отруєння ще двох осіб у британському Еймсбері нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Москва всі звинувачення відкидає.

Згодом британські ЗМІ оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

Також правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.

The Daily Mail повідомила, що отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері організувала група з шести осіб, на чолі якої могла бути жінка з військової розвідки РФ.

Американське видання The New York Times повідомило, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні співробітники ГРУ Росії.

Напередодні також стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.

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