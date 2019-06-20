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    На заході країни оголосили штормове попередження

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    На заході країни оголосили штормове попередження

    У західних областях місцями грози, в окремих районах град

    Погода в Україні 20 червня погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані  Українського гідрометцентра.

    Зазначається, що 20 червня вдень у західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Також нагадаємо, що надзвичайна пожежна небезпека зберігатиметься в Україні до кінця тижня.

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    За прогнозами синоптиків, погода в Україні у четвер, 20 червня, буде дуже спекотною і сонячною майже у всіх областях. Однак, в західні регіони прийдуть дощі і грози, але температура повітря збережеться високою.

    Дощі з грозами у четвер пройдуть локально — на Заході, Півночі, осередками вздовж річки Дніпро, місцями в Одеській області.

    У Києві 20 червня також очікується спека, а стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси вдень, вночі 19-21 градус тепла. Однак, у столиці можливий короткочасний літній дощ з грозою.

    Така сонячна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання і свіжість почнуться тільки на початку наступного тижня — 24-25 червня.

     

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