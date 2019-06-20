Надзвичайна пожежна небезпека зберігатиметься в Україні до кінця тижня



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Дощі з грозами у четвер пройдуть локально

В Україні у четвер зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«За прогнозом Укргідрометцентру, 20-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву та Київській області 20-23 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - йдеться у повідомленні.

Також нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, погода в Україні у четвер, 20 червня, буде дуже спекотною і сонячною майже у всіх областях. Однак, в західні регіони прийдуть дощі і грози, але температура повітря збережеться високою.

Дощі з грозами у четвер пройдуть локально — на Заході, Півночі, осередками вздовж річки Дніпро, місцями в Одеській області.

У Києві 20 червня також очікується спека, а стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси вдень, вночі 19-21 градус тепла. Однак, у столиці можливий короткочасний літній дощ з грозою.

Така сонячна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання і свіжість почнуться тільки на початку наступного тижня — 24-25 червня.