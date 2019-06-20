Спека і грози: прогноз погоди в Україні на 20 червня



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20 червня спека більше буде докучати жителям Сходу, Півдня та Дніпропетровщини

Погода в Україні у четвер, 20 червня, буде дуже спекотною і сонячною майже у всіх областях. Однак, в західні регіони прийдуть дощі і грози, але температура повітря збережеться високою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 16-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-33°, на високогір'ї Карпат 17-22°.

20 червня спека більше буде докучати жителям Сходу, Півдня та Дніпропетровщини. Температура повітря вдень у цих областях підніметься до +33+35 градусів.

В Україні, крім заходу, переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Дощі з грозами у четвер пройдуть локально — на Заході, Півночі, осередками вздовж річки Дніпро, місцями в Одеській області.

У Києві 20 червня також очікується спека, а стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси вдень, вночі 19-21 градус тепла. Однак, у столиці можливий короткочасний літній дощ з грозою.

Така сонячна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання і свіжість почнуться тільки на початку наступного тижня — 24-25 червня.