Спека і грози: прогноз погоди в Україні на 20 червня
20 червня спека більше буде докучати жителям Сходу, Півдня та Дніпропетровщини
Погода в Україні у четвер, 20 червня, буде дуже спекотною і сонячною майже у всіх областях. Однак, в західні регіони прийдуть дощі і грози, але температура повітря збережеться високою.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура вночі 16-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-33°, на високогір'ї Карпат 17-22°.
20 червня спека більше буде докучати жителям Сходу, Півдня та Дніпропетровщини. Температура повітря вдень у цих областях підніметься до +33+35 градусів.
В Україні, крім заходу, переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Дощі з грозами у четвер пройдуть локально — на Заході, Півночі, осередками вздовж річки Дніпро, місцями в Одеській області.
У Києві 20 червня також очікується спека, а стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси вдень, вночі 19-21 градус тепла. Однак, у столиці можливий короткочасний літній дощ з грозою.
Така сонячна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання і свіжість почнуться тільки на початку наступного тижня — 24-25 червня.