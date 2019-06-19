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    У Києві презентують першу smart-вулицю: що там буде

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    У Києві презентують першу smart-вулицю: що там буде

    На першій київській smart-вулиці встановлять станцію моніторингу якості повітря

    У Києві створили першу smart-вулицю, яку презентують у четвер, 20 червня. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Вулиця обладнана інноваційними пристроями:

    • безкоштовний міський Wi-Fi;
    • баки для сортування сміття;
    • прокат велосипедів;
    • камери відеоспостереження;
    • «розумне освітлення»;
    • 2 станції підзарядки електромобілів;
    • яскрава виділена смуга для велосипедистів і роллерів;
    • сухий фонтан із підсвіткою;
    • лавки з USB-зарядними пристроями, що живляться від сонячних панелей; кнопка екстреного виклику.

    Під час презентації директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Юрій Назаров розповість про першу стаціонарну станцію моніторингу якості повітря. Її встановлять у рамках проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City.

    Перша стаціонарна станція моніторингу якості повітря – частина проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City. Датчик на Салютній аналізуватиме повітря за 8 показниками: формальдегід (CH₂O), діоксид азоту (NO₂), чадний газ (CO), кисень (O₂), вуглекислий газ (CO₂), температура, вологість та атмосферний тиск. Сьогодні контроль якості повітря в усіх районах столиці здійснюється завдяки мобільній лабораторії, яка щоденно робить забір та аналіз.

    Презентація відбудеться на вул. Салютній, 2.

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