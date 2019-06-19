У Києві презентують першу smart-вулицю: що там буде
На першій київській smart-вулиці встановлять станцію моніторингу якості повітря
У Києві створили першу smart-вулицю, яку презентують у четвер, 20 червня. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Вулиця обладнана інноваційними пристроями:
- безкоштовний міський Wi-Fi;
- баки для сортування сміття;
- прокат велосипедів;
- камери відеоспостереження;
- «розумне освітлення»;
- 2 станції підзарядки електромобілів;
- яскрава виділена смуга для велосипедистів і роллерів;
- сухий фонтан із підсвіткою;
- лавки з USB-зарядними пристроями, що живляться від сонячних панелей; кнопка екстреного виклику.
Під час презентації директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Юрій Назаров розповість про першу стаціонарну станцію моніторингу якості повітря. Її встановлять у рамках проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City.
Перша стаціонарна станція моніторингу якості повітря – частина проекту Managing Air Quality від міської ініціативи Kyiv Smart City. Датчик на Салютній аналізуватиме повітря за 8 показниками: формальдегід (CH₂O), діоксид азоту (NO₂), чадний газ (CO), кисень (O₂), вуглекислий газ (CO₂), температура, вологість та атмосферний тиск. Сьогодні контроль якості повітря в усіх районах столиці здійснюється завдяки мобільній лабораторії, яка щоденно робить забір та аналіз.
Презентація відбудеться на вул. Салютній, 2.