На Закарпатті чоловік підпалив себе та будинок з машиною



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Дочка, яка намагалася врятувати батька з вогню, отримала опіки

В селі Косино на Закарпатті чоловік облив бензином будинок, автівку та себе і підпалив. В результаті чого він отримав 80% опіків тіла.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Зазначається, що донька чоловіка, 2000 року народження, яка намагалась загасити вогонь, теж отримала 10% опіків тіла. Стан дівчини стабільний.

За неофіційною інформацією, у дівчини напередодні було весілля.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України у Закарпатській області, близько 20:00 12 травня в с. Косино на вул. Садовій сталася пожежа.

«На пожежі травмовано дві особи 1976 та 2000 років народження. У старшої людини діагностовано термічні опіки 70% тіла (стан важкий), у молодшої - термічні опіки верхніх та нижніх кінцівок (стан середньої важкості)», - розповіли рятувальники.

Причина пожежі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що головному редактору каналу ТВі Володимиру Єгорову невідомі в ніч на 12 травня підпалили машину.