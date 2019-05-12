Головному редактору каналу ТВі спалили машину (відео)



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За словами Єгорова, пожежні приїхали оперативно і загасили вогонь, проте машина відновленню не підлягає

Наразі на місці події працюють слідчі

Головному редактору каналу ТВі Володимиру Єгорову сьогодні, 12 травня, о 4.30 підпалили машину. Відео спаленого авто Єгоров виклав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Єгорова, пожежні приїхали оперативно і загасили вогонь, проте машина відновленню не підлягає.

Єгоров написав у соцмережі, що підпал пов'язує зі своєю професійною діяльністю. Правоохоронці попередньо версією загоряння машини також називають підпал, оскільки сусідіи Єгорова перед займанням машини чули хлопок.

Наразі на місці події працюють слідчі.

Нагадаємо, у вересні минулого року Єгоров говорив про те, що ТВі перезапустять і зроблять телеканалом для жінок