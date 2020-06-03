На Закарпатті мешканці Жнятина перекрили дорогу – хочуть у Мукачівську ОТГ (фото, відео)



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Фото: mukachevo.net

Громада продовжує відстоювати своє право приєднатися до Мукачівської об'єднаної територіальної громади, а не до Горондівської

Мешканці Жнятина на Закарпатті перекрили дорогу, аби відстояти своє право приєднатися до Мукачівської об'єднаної територіальної громади, а не до Горондівської.

Про це пише місцеве видання Mukachevo.net.

Люди вийшли на мирну акцію протесту, аби відстояти своє бажання не приєднуватися до Горондівської ОТГ.

Наразі люди перекривають дорогу Мукачево - Берегово на межі Берегівського та Мукачівського районах (Поблизу села Гать).

Зазначимо, що раніше жителі Жнятина звернулися до голови ОДА стосовно не бажання приєднуватися до Горондівської ОТГ.

Як повідомлялось, 1 червня, було оприлюднено проєкт постанови, в якій вказано кількість новоутворених районів у всіх областях України. Що стосується Закарпаття, то у проєкті зазначено лише п’ять районів області, а саме: Берегівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський.

Нагадаємо, до 21 лютого всі області подали до Кабінету Міністрів України доопрацьовані проєкти перспективних планів, що відповідатимуть новій Методиці формування спроможних територіальних громад, прийнятій постановою Кабінету Міністрів України №34 від 24 січня 2020 року.

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