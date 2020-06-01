Децентралізація на Закарпатті. Угорці домоглись свого від Зеленського?



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Перспективний план формування територій громад Закарпатської області містить 64 ОТГ

Влада погодилась на створення Берегівського анклаву?

Сьогодні, 1 червня, було оприлюднено проєкт постанови, в якій вказано кількість новоутворених районів у всіх областях України.

Що стосується Закарпаття, то у проєкті зазначено лише п’ять районів області, а саме: Берегівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський.

Список територіальних громад, які увійдуть у зазначені райони:

Берегівський район (з адміністративним центром у місті Берегове) у складі територій Батівської селищної, Берегівської міської, Великоберезької сільської, Великобийганської сільської, Вилоцької селищної, Виноградівської міської, Королівської селищної, Косонської сільської, Пийтерфолвівської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Мукачівський район (з адміністративним центром у місті Мукачево) у складі територій Білківської сільської, Великолучківської сільської, Верхньокоропецької сільської, Воловецької селищної, Горондівської сільської, Довжанської сільської, Жденіївської селищної, Зарічанської сільської, Івановецької сільської, Іршавської міської, Кам’янської сільської, керецьківської сільської, Кольчинської селищної, Мукачівської міської, Неліпинської сільської, Нижньоворітської сільської, Полянської сільської, Свалявської міської, Чинадіївської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Тячівський район (з адміністративним центром у місті Тячів) у складі територій Бедевлянської сільської, Богданської сільської, Буштинської селищної, Великобичківської селищної, Вільховецької сільської, Дубівської селищної, Нересницької сільської, Рахівської міської, Солотвинської селищної, Тересвянської селищної, Тячівської міської, Углянської сільської, Усть-Чорнянської селищної, Ясінянської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Ужгородський район (з адміністративним центром у місті Ужгород) у складі територій Баранинської сільської, Великоберезнянської селищної, Великодобрянської сільської, Дубриницько-Малоберезнянської сільської, Костринської сільської, Оноківської сільської, Перечинської міської, Середнянської селищної, Ставненської сільської, Сюртівської сільської, Тур’є-Реметівської сільської, Ужгородської міської, Холмківської сільської, Чопської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Хустський район (з адміністративним центром у місті Хуст) у складі територій Вишківської селищної, Горінчівської сільської, Драгівської сільської, Колочавської сільської, Міжгірської селищної, Пилипецької сільської, Синевирської сільської, Хустської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Зазначимо, нещодавно на сайті Кабміну з'явився перспективний план Закарпатської області.

Нагадаємо, до 21 лютого всі області подали до Кабінету Міністрів України доопрацьовані проєкти перспективних планів, що відповідатимуть новій Методиці формування спроможних територіальних громад, прийнятій постановою Кабінету Міністрів України №34 від 24 січня 2020 року.

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