Голова Закарпатської ОДА прокоментував ситуацію на пункті пропуску «Тиса»



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31 травня на Закарпатті водії заблокували в’їзд та виїзд на контрольно-пропускному пункті «Тиса»

Чиновник заявив, що конфлікт на «Тисі» пов'язаний із небажанням розмитнювати товар, що ввозять у країну під виглядом посилок

Конфлікт, який виник 31 травня між прикордонниками та водіями мікроавтобусів у пункті пропуску «Тиса» на кордоні України та Угорщини, пов'язаний із корупційними схемами.

Про це заявив голова Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Петров, повідомляється на сайті облдержадміністрації.

Чиновник пояснив, що 27 травня він доручив правоохоронцям посилити контроль за переміщенням так званих бусиків, автоперевізників, які через пункт пропуску «Захонь – Чоп» прибувають на територію України.

«Біля митного поста була виставлена мобільна група, яка контролювала законність декларування, митне оформлення товарів. Звичайно, це створило певні ризики для представників митних органів, які призупинили пропуск без оформлення, через що створився громадський супротив, зокрема тих осіб, які не хочуть за жодних обставин декларувати товарну групу, яку вони перевозять і не хочуть сплачувати у передбачений законом спосіб митні платежі до державного бюджету», – розповів Петров.

За його словами, ситуація на «Тисі» пов'язана з необхідністю «декларування товарних груп, які перевозилися так званими італійськими бусами».

«Це товари, які придбали наші співвітчизники в Італії і направляють в Україну під виглядом так званих приватних посилок. Подрібнюючи велику партію товару і перевозячи його під виглядом посилок, сплачуючи певну мзду, вдавалося уникати офіційних платежів. Гроші потрапляли в кишені корупціонерів, а не до бюджету. Як мені доповідали керівники правоохоронних органів, схема запрацювала зі зняття карантинного обмеження», – зазначив Петров.

Він пояснив, що масштаб і обсяг ухилення від сплати митних платежів «дійсно вражає». Голова ОДА підкреслив, що при призначенні його на посаду президент України Володимир Зеленський доручив йому зайнятися питанням сплати митних платежів.

«За ці кошти ми зможемо заповнювати бюджет, будувати школи, садки, дороги, якими користуємося ми всі. Перевізники, які хочуть транспортувати посилки, повинні офіційно оформити цей вид діяльності. Я готовий їм у цьому сприяти. Ми починаємо ламати корупційні схеми. Платежі повинні бути офіційними і прозорими», – заявив Петров.

Нагадаємо, на Закарпатті водії заблокували в’їзд та виїзд на контрольно-пропускному пункті «Тиса». Туди прибули резервні сили прикордонної служби. Водії мікроавтобусів перекрили пункт пропуску з 09.30.

Причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

У Мінфіні заявили, що блокування водіями пункту пропуску «Тиса» – це чергова спроба перетнути кордон незаконним шляхом і завезти контрабандні товари.

Згодом заблокований водіями пункт пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною відновив роботу.