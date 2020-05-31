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    Події в Україні

    На КПП «Тиса» відбулися сутички. Авто прикордонників зіштовхнули з дороги (відео)

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    На КПП «Тиса» відбулися сутички. Авто прикордонників зіштовхнули з дороги (відео)
    Скріншот з відео

    Зараз в’їзд та виїзд на пункті пропуску заблокований водіями

    На Закарпатті на КПП «Тиса», де відбулися сутички водіїв з силовиками, автомобіль прикордонників зіштовхнули в кювет.

    Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

    Внаслідок конфлікту люди зіштовхнули машину прикордонників з дороги. Журналіст опублікував відео з місця НП.

    На кадрах видно, що з угорської сторони черга з бусів вже на кілька кілометрів.

    Нагадаємо, на Закарпатті водії заблокували в’їзд та виїзд на контрольно-пропускному пункті «Тиса». Туди прибули резервні сили прикордонної служби. Водії мікроавтобусів перекрили пункт пропуску з 09.30.

    Причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

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