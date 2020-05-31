На КПП «Тиса» відбулися сутички. Авто прикордонників зіштовхнули з дороги (відео)



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Скріншот з відео

Зараз в’їзд та виїзд на пункті пропуску заблокований водіями

На Закарпатті на КПП «Тиса», де відбулися сутички водіїв з силовиками, автомобіль прикордонників зіштовхнули в кювет.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок конфлікту люди зіштовхнули машину прикордонників з дороги. Журналіст опублікував відео з місця НП.

На кадрах видно, що з угорської сторони черга з бусів вже на кілька кілометрів.

Нагадаємо, на Закарпатті водії заблокували в’їзд та виїзд на контрольно-пропускному пункті «Тиса». Туди прибули резервні сили прикордонної служби. Водії мікроавтобусів перекрили пункт пропуску з 09.30.

Причиною блокування стало рішення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.