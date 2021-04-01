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    На Закарпатті викрили небезпечну банду

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    Стражі порядку з'ясували, що до злочинної роботи був залучений місцевий кримінальний авторитет - На Закарпатті викрили небезпечну банду
    Стражі порядку з'ясували, що до злочинної роботи був залучений місцевий кримінальний авторитет
    Фото з відкритих джерел

    Поліцейські встановили факт вимагання в місцевого мешканця двох тисяч доларів неіснуючого боргу

    На Закарпатті правоохоронці затримали банду, яку заснував і контролював так званий «смотрящий» за СІЗО. Зловмисники вибивали в людей неіснуючі борги. Про це інформує Апостроф.

    Засуджений за розбій чоловік в ізоляторі підібрав собі команду. Зловмисники довго виношували план. Коли двоє чоловіків вийшли на волю, то почали вимагати в людей гроші.

    Відомо, що до злочинної роботи був залучений місцевий кримінальний авторитет. Частина незаконно зароблених грошей йшла на поповнення так званого «злодійського общака».

    Зараз усі четверо вимагачів перебувають під вартою, а також поліція з'ясовує всі деталі злочинів для подальшого розслідування.

    «Поліцейські встановили факт вимагання в місцевого мешканця двох тисяч доларів неіснуючого боргу. Спочатку вони погрожували йому фізичною розправою, потім побили і змусили потерпілого віддати їм дві тисячі доларів. «Смотрящому» за слідчим ізолятором, місцевому кримінальному авторитету та трьом учасникам угруповання було повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу», – розповіла речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.

    Додамо, що на Луганщині введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена» для розшуку та затримання небезпечного злочинця, який кинув гранату в поліцейських.

    Теги: Національна поліція України банда кримінал
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