На Закарпатті викрили небезпечну банду
Поліцейські встановили факт вимагання в місцевого мешканця двох тисяч доларів неіснуючого боргу
На Закарпатті правоохоронці затримали банду, яку заснував і контролював так званий «смотрящий» за СІЗО. Зловмисники вибивали в людей неіснуючі борги. Про це інформує Апостроф.
Засуджений за розбій чоловік в ізоляторі підібрав собі команду. Зловмисники довго виношували план. Коли двоє чоловіків вийшли на волю, то почали вимагати в людей гроші.
Відомо, що до злочинної роботи був залучений місцевий кримінальний авторитет. Частина незаконно зароблених грошей йшла на поповнення так званого «злодійського общака».
Зараз усі четверо вимагачів перебувають під вартою, а також поліція з'ясовує всі деталі злочинів для подальшого розслідування.
«Поліцейські встановили факт вимагання в місцевого мешканця двох тисяч доларів неіснуючого боргу. Спочатку вони погрожували йому фізичною розправою, потім побили і змусили потерпілого віддати їм дві тисячі доларів. «Смотрящому» за слідчим ізолятором, місцевому кримінальному авторитету та трьом учасникам угруповання було повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу», – розповіла речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.
Додамо, що на Луганщині введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена» для розшуку та затримання небезпечного злочинця, який кинув гранату в поліцейських.