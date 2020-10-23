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    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник

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    Так виглядає сучасний золоторудник - На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    Так виглядає сучасний золоторудник

    Україна повернула статус золотовидобувної країни

    Золоторудник у селі Мужієво на Закарпатті запрацював після п'ятнадцяти років простою

    Про це повідомила пресслужба Закарпатської державної обласної адміністрації.

    Згідно з повідомленням, золоторудник у селі Мужієво запрацював після 15 років простою.

    «Родовище золота із затвердженими запасами у с. Мужієво дозволяє Україні мати статус золотовидобувної країни», - зазначили у пресслужбі.

    За словами голови Закарпатської облдержадміністрації Олексія Петрова, початок роботи підприємства - це, насамперед, надходження додаткових інвестицій у бюджет громади та створення нових робочих місць.

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    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник
    На Закарпатті знову запрацював єдиний в Україні золоторудник

    «Ми підтримали іноземного інвестора та запуск проєкту з видобування золота і поліметалів, які є на території Мужіївського родовища. Востаннє підприємство запускали у 2005 році, воно збанкрутіло, тому будь-які виробничі процеси тут не відбувалися», - цитує пресслужба слова Петрова.

    Він додав, що проект має екологічну складову - дозволить позбавитися близько 130 тис. тонн відвалів, які створює проблеми навколишньому середовищу регіону.

    Зазначається, що підприємство перероблятиме 500 тис. тонн руди на рік та сплачувати 250 млн грн податків. Металу з цієї продукції буде достатньо для виробництва 300 тис. акумуляторів на рік та дозволить перекрити потребу країни в імпорті цинку.

     

    економіка Закарпаття бюджет промисловість завод Україна золото
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