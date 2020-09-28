Світові ціни на золото знижуються



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Золото буде слідувати настрою долара США. Значний рух може бути після президентських дебатів, - експерт

Ціна грудневого ф'ючерса на золото на нью-йоркській біржі Comex знизилася на 0,2%, або на $3,7 до $1862,6 за тройську унцію

Вартість золота у понеділок, 28 вересня, вранці дещо знизилася. Про це свідчать дані торгів.

Зазначається, що трейдери очікують реакції долара, до якого чутливі котирування дорогоцінного металу, перед першими передвиборчими теледебатами в США.

Ціна грудневого ф'ючерса на золото на нью-йоркській біржі Comex знизилася на 0,2%, або на $3,7 до $1862,6 за тройську унцію; грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,71%, до $22,93 за унцію.

«Індекс долара» (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) в понеділок залишається на максимальних рівнях з кінця липня в 94,5 пункту, тільки за тиждень показник виріс на 1,8% на тлі попиту на надійні активи. Така динаміка негативно відбилася на вартості золота, так як більш сильний долар робить метал дорожче для інвесторів, що володіють іншою валютою. Тепер ринки, в тому числі валютний, очікують майбутніх у вівторок перших передвиборних теледебатів в США, а також виходу макростатистики.

«Золото буде слідувати настрою долара США. Значний рух може бути після президентських дебатів», – зазначив старший ринковий стратег Axi Corp Стівен.

Як повідомлялося на початку серпня, більше $2 тисяч за унцію: ціна золота встановила новий рекорд.