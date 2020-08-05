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    Більше $2 тисяч за унцію: ціна золота встановила новий рекорд

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    Банк Goldman Sachs прогнозує зростання вартості золота до $2300 за унцію - Більше $2 тисяч за унцію: ціна золота встановила новий рекорд
    Банк Goldman Sachs прогнозує зростання вартості золота до $2300 за унцію

    Від початку року золото зросло в ціні більш ніж на 30% і може надалі дорожчати

    Ціна золота на світових ринках за підсумками торгів 4 серпня досягла найвищого в історії показника 2 008 доларів за тройську унцію.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Наразі ціна за 1 унцію золота становить 2034,74 долари.

    Загалом з початку року золото зросло в ціні більш ніж на 30% і може надалі дорожчати. Зазначається, що воно все більше приваблює інвесторів, які розуміють, що відновлення світової економіки буде тривалим і фіатні валюти будуть знецінюватися.

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    Банк Goldman Sachs прогнозує зростання вартості золота до $2300 за унцію.

    Згідно з повідомленням, цей дорогоцінний метал дорожчає на тлі очікувань, що Конгрес США погодить новий пакет заходів підтримки економіки в умовах кризи, а також на тлі падіння ставок в США і посилення геополітичних ризиків.

    Експерти Investing вважають, що подібне зростання викликане знеціненням долара і, як наслідок, рухом інвесторів до безпечніших з точки зору віддачі активів.

     

    США економіка гроші рекорд фінанси золото
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