Ціни на золото б’ють рекорди: економіст розповів, чи варто купувати дорогоцінні метали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ціна золота піднялася вище $1950 за тройську унцію

Золото подорожчало до максимуму з 2011 року

Ціна золота цього тижня зросла до рекордного рівня, західні експерти пояснюють це надією інвесторів на «безпечну гавань», якою вони вважають дорогоцінні метали.

Про те, чи довго триватиме тенденція до зростання цін на метали, і чи варто українцям вкладатись в золото, розповів економіст Андрій Блінов.

«Цікавість до банківських металів зараз абсолютно зрозуміла, її ключова причина – це стрімке розширення грошових мас і фактичної емісії грошей провідними центробанками світу, передусім Федеральною резервною системою (Federal Reserve System (FRS) – ред.), також Європейським центробанком і іншими провідними центральними банками. В принципі ви бачите, що зростання котирувань по, зокрема, сріблу, золоту – сягає майже історичних рекордів. Відповідно, коли люди, інвестори бачать таку тенденцію, зрозумілий інтерес до коштовних металів», – зазначив Блінов.

З його слів, передбачити динаміку на золото, інші дорогоцінні метали, відносно нескладно.

«Зараз точно є висхідна тенденція, тобто тенденція поки що їхнього подорожчання і це, власне, триватиме до тих пір, поки ми будемо чути від Федеральної резервної системи, Європейського центробанку, про те що вони продовжують так звану «вертолітну політику» чи політику грошового розширення, тобто пропонувати своїм економікам додаткові кошти фактично за рахунок емісії. Наприклад сьогодні золото перевищило 1950 доларів, це дуже високий показник. Якщо, наприклад, згадувати, що був нещодавно період, коли золото коштувало 1200 доларів і навіть менше. Тому, в принципі, такі інтереси вкладень є цікавими», – вважає експерт.

Водночас він застеріг щодо кількох «важливих моментів».

«По-перше, власне, сам депозит в дорогоцінних металах, якщо це, наприклад, електронне золото, чи нетоварне золото, чи інший дорогоцінний метал, то це фактично не приносить якогось великого доходу. Фактично, дохід приносить тільки номінальна зміна вартості дорогоцінного металу», – пояснив Блінов.

Крім того, він зауважив, що ціни на дорогоцінні метали почали рости не вчора, а ще на початку поточного року.

«Залишково, потенціал для зростання дорогоцінних металів ще точно залишається. Тому, в принципі, для тих, хто цікавиться цим, це цікавий інструмент для вкладень. Єдине що, хто вважає, що в перспективі рік буде зростання доходності в вартості десь на 60% чи, наприклад, в перспективі 4 роки майже подвоєння капіталу – я думаю, що це дуже сумнівна інвестиційна стратегія. В принципі, зараз тенденція до того, що будуть дорожчати всі ресурси, включаючи енергоносії, дорогоцінні метали. Однак їхня дохідність, в принципі, буде вже не такими високими темпами зростати, як було до цього», – додав економіст.

За його прогнозом, про можливе припинення політики розширеної грошової маси і, відповідно, зміни тенденції на ринку можна буде говорити в 2021 році.

Раніше повідомлялося, що причиною різкого підвищення попиту на золото стало затвердження Європейським Союзом пакету фінансової допомоги в розмірі 1,8 трлн євро для подолання негативних економічних наслідків пандемії.

Також на зростання ціни впливає і послаблення американського долара, пояснює видання. Конгрес США вже схвалив виділення $3 трлн на підтримку економіки і готує ще один великий пакет допомоги. На ослаблення долара впливає і зниження Федеральним Резервом облікової ставки до 0,25%.

У березні ціни на золото піднялися до $1700 за унцію вперше за вісім років. Це сталося на тлі різкого падіння цін на нафту і переживань ринків через коронавірус. Ціні на золото прогнозували зростання до рекордних $2000 за унцію в зв'язку з заходами для обмеження негативних наслідків пандемії.

Разом з тим, на початку червня золото дешевшало на тлі надій на відновлення світової економіки.

Джерело: УНН