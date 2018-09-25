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    На Закарпатті жінка продала сусідку-інваліда з дитиною за $2,5 тис

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    <p>За продаж двох людей у рабство жінка отримала $2,5 тис</p> - На Закарпатті жінка продала сусідку-інваліда з дитиною за $2,5 тис

    За продаж двох людей у рабство жінка отримала $2,5 тис

    Підозрюваній загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі

    Мукачівська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканки міста Мукачево, яку затримали у серпні при спробі продати сусідку-інваліда з дитиною.

    Про це повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області. 

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    Як йдеться у повідомленні прокуратури, в ході досудового розслідування встановлено, що 38-річна мешканка міста. Мукачево передала для трудової експлуатації – жебракування – 3-річного хлопчика і його 39-річну матір, інваліда 3-ї групи. За цю незаконну угоду зловмисниця отримала $2,5 тис. 

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    Після отримання коштів жінку затримали на місці вчинення злочину працівники відділу боротьби з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції в області. Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 1, ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу («торгівля людьми, або здійснення іншої незаконної угоди щодо людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи та такі ж дії вчинені щодо малолітнього»). 

    «Згідно санкції інкримінованої статті, підозрюваній загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої», – повідомили у прокуратурі.

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