На Закарпатті жінка продала сусідку-інваліда з дитиною за $2,5 тис
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Розсилка
За продаж двох людей у рабство жінка отримала $2,5 тис
Підозрюваній загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі
Мукачівська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно мешканки міста Мукачево, яку затримали у серпні при спробі продати сусідку-інваліда з дитиною.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Як йдеться у повідомленні прокуратури, в ході досудового розслідування встановлено, що 38-річна мешканка міста. Мукачево передала для трудової експлуатації – жебракування – 3-річного хлопчика і його 39-річну матір, інваліда 3-ї групи. За цю незаконну угоду зловмисниця отримала $2,5 тис.
Після отримання коштів жінку затримали на місці вчинення злочину працівники відділу боротьби з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції в області. Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 1, ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу («торгівля людьми, або здійснення іншої незаконної угоди щодо людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи та такі ж дії вчинені щодо малолітнього»).
«Згідно санкції інкримінованої статті, підозрюваній загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої», – повідомили у прокуратурі.