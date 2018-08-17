На Луганщині жінка намагалася здати доньку «в оренду» для жебракування



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Фото: Нацполіція На Луганщині поліцейські затримали жінку, яка здала в оренду для жебракування неповнолітню доньку

Вартість «оренди» мала скласти

38-річна мешканка Лисичанська вирішила здати в оренду для жебракування власну 14-річну дитину.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

16 серпня співробітники слідчого управління спільно з працівниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Луганській області запобігли спробі передачі дитини.

Оперативники з’ясували, що і раніше жінка не дбала про доньку відповідним чином. За це її вже неодноразово притягували до відповідальності за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Цього разу мати пішла далі й вирішила заробити на доньці, здавши дівчинку в оренду для жебракування.

У ході слідчих дій поліцейські встановили, що передати для трудової експлуатації дитину жінка збиралась за дві тисячі гривень.

Зазначені кошти, а також інші речові докази слідчі вилучили під час затримання фігурантки справи. Крім того, жінка зізналась у скоєному, надавши зізнавальні свідчення.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального Кодексу України. За вчинене їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше, працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції в Закарпатській області спільно з бійцями КОРД провели спецоперацію і запобігли спробі продажу 3-річної дитини. Встановлено, що за 2,5 тисячі доларів США жителька Мукачева домовилася про продаж свого сина для жебракування.