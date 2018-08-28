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    Поліція затримала організатора секс-турів до України

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    У Дніпрі поліція затримала організатора секс-турів, який вербував неповнолітніх - Поліція затримала організатора секс-турів до України
    У Дніпрі поліція затримала організатора секс-турів, який вербував неповнолітніх

    Іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг

    40-річний громадянин Туреччини вербував молодих дівчат для участі у його «бізнесі» з надання сексуальних послуг іноземцям.

    Про це повідомляє прес-служба МВС.

    Встановлено, що іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг. Також поліцейські з’ясували, що влітку 2018 року підозрюваний вивіз одну з дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації.

    22 серпня правоохоронці провели обшук у будинку в місті Дніпро. У домоволодінні перебувало 3 клієнти — громадяни Туреччини та 4 повії, 3 з яких є неповнолітніми. З місця події вилучені гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

    Наразі чоловіку вручено підозру у скоєнні злочину «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини».

    Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією». 25 серпня йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

    Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

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