Поліція затримала організатора секс-турів до України



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У Дніпрі поліція затримала організатора секс-турів, який вербував неповнолітніх

Іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг

40-річний громадянин Туреччини вербував молодих дівчат для участі у його «бізнесі» з надання сексуальних послуг іноземцям.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Встановлено, що іноземці приїжджали до Дніпра на вихідні для отримання сексуальних послуг. Також поліцейські з’ясували, що влітку 2018 року підозрюваний вивіз одну з дівчат до Туреччини для сексуальної експлуатації.

22 серпня правоохоронці провели обшук у будинку в місті Дніпро. У домоволодінні перебувало 3 клієнти — громадяни Туреччини та 4 повії, 3 з яких є неповнолітніми. З місця події вилучені гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Наразі чоловіку вручено підозру у скоєнні злочину «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини».

Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією». 25 серпня йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.