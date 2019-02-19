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    На Запоріжжі грабіжник убив 98-річну жінку

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    На Запоріжжі грабіжник убив 98-річну жінку

    Тіло пенсіонерки виявили в її помешканні в селі Костянтинівка

    У Запорізькій області невідомий вбив 98-річну жінку. Про це повідомили у правоохоронних органах.

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    Тіло пенсіонерки виявили в її помешканні в селі Костянтинівка. На тілі покійної були колото-різані рани та синці. В будинку все розкидане. Ймовірно зловмисник забрав гроші та цінні речі. Кримінальне провадження відкрите за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

    Слідство встановлю обставини злочину та особу зловмисника.

    Як повідомлялось, на Вінниччині онук відлупцював рідну бабцю. Нині 77-річна Надія Мартинюк лежить у лікарні та боїться повертатись додому.

    Джерело: УНН

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