На Вінниччині син вбив батька



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15 років ув’язнення загрожує жителю Вінницького району за вбивство свого батька

За підозрою у вбивстві 53-річного жителя села Сосонка, Вінницького району, працівники поліції затримали сина потерпілого. Як з’ясувалось, 15 лютого нетверезий чоловік наніс численні ушкодження своєму батькові, які виявились несумісними з життям. Аби уникнути відповідальності, зловмисник видати смерть батька за природню.

Про це інформує ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

16 лютого близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення, що у власному будинку раптово помер 53-річний місцевий житель. Судово-медичний експерт встановив, що чоловік помер насильницькою смертю.

Як розповів т.в.о. начальника Вінницького відділення поліції Сергій Овчарук, під час огляду будинку загиблого, поліцейські виявили речові докази, які засвідчили про причетність до злочину його 28-річного сина. У вчиненому підозрюваний зізнався та розповів обставини злочину.

Ввечері, повернувшись додому в стані алкогольного сп’яніння, між ним та його батьком виник конфлікт, під час якого він руками та ногами наніс численні ушкодження батькові. Чинити опір старший з чоловіків не міг, оскільки був без руки. Аби залишитись не покараним, він сховав свої речі зі слідами крові та повідомив про раптову смерть батька.

Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За вбивство батька чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.