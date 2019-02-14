На Вінниччині онук побив 77-річну бабусю



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Чолов’яга відомий поліції дрібними порушеннями закону

На Вінниччині онук відлупцював рідну бабцю. Нині 77-річна Надія Мартинюк лежить у лікарні та боїться повертатись додому

Зараз старенька ходить із паличкою, а ще місяць тому ледь могла встати з ліжка. «Пацієнтка поступила до нас із черепно-мозковою травмою, струсом, переломом правої гомілки, переломом передпліччя і забоєм грудної клітини», - розповіла сімейний лікар Алла Данилюк. «Онук побив. 32 роки, напився і накурений, бо очі вилупив, як бив мене. Сюди кулаками, сюди ногами», - розповіла мешканка села Хижинці Надія Мартинюк.

Нині 77-річна Надія Мартинюк у лікарні та боїться повертатись додому. На онука вона написала заяву у поліцію. Що не поділили рідні і чи покарають сімейного тирана – далі у сюжеті.

32-річний онук Надії Сергій Гончарук стверджує, що бабця сама винна, бо побачивши його в той день, накинулася із звинуваченнями у пияцтві. «Так, я її трошки дав, звісно, так вийшло. Це вже психологія пішла, я її не хотів чіпати. Я просто зайшов, мені води треба було», - пояснив він. Хата Гончаруків розділена на дві половини: в одній живе пані Надія, в іншій її безробітний онук. На думку Сергія, саме житло і стало причиною розбрату, бо після від’їзду його матері до Росії бабуся вирішила будинок продати. «Виставила його вже на продаж, я тут майже не існую. Продадуть сьогодні, то так, оце собаку прихожу кормлю», - каже він.

Тим часом пенсіонерка переконує, що чвари в родині почалися давно і вона навіть заявляла в поліцію про побиття, але потім пожаліла онука. Але зараз обіцяє йти до кінця – справу за нанесення тілесних ушкоджень вже направили до суду. У поліції кажуть, що кривдника старенької знають, як пияка та хулігана. «Крім того, він на обліку, як сімейний кривдник, його 17 разів притягували за минулий рік до адміністративної відповідальності», - каже речниця поліції Вінниччини Анна Олійник. Якщо провину Сергія доведуть, він може сісти за грати на три роки.

Про це чоловіка попереджає дільничний Олексій Китайський. Побоюючись помсти онука, до рідної хати пані Надії повертається тільки з журналістами. Каже, там нічого не змінилось – навіть посуд досі розкиданий. «Чайником ось цим бив по голові», - показує бабця. Після того, як жінка забрала гроші і документи, веземо її у центр, який допомагає жертвам сімейного насилля. Жінці пропонують допомогу адвоката і кімнату у притулку. «Якщо ви зараз боїтеся повертатись додому, ми можемо забрати у тимчасовий заклад, в якому розміщуються жінки», - каже начальник департаменту соціальної політики Вінницької ОДА Наталя Заболотна. Але пані Надія від притулку поки відмовляється і повертається до лікарні, сподіваючись, що невдовзі за нею приїде син і забере до себе, в інше село.

Джерело: ТСН