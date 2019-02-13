На Запоріжжі СБУ блокувала масштабний браконьєрський вилов риби з Азовського моря



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Фото: ssu.gov.ua

Зловмисники здійснювали нелегальний вилов в особливо великих розмірах, така діяльність приносила у середньому 500 тисяч гривень «прибутку» на місяць

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували масштабний нелегальний вилов риби в акваторії Азовського моря.

Правоохоронці встановили, що державний інспектор з охорони навколишнього середовища Азовської морської екологічної інспекції організував схему з незаконного видобутку біоресурсів під час нерестової заборони.

Посадовець надавав місцевим приватним підприємцям «дозвільні документи» на нібито вилов зразків риби для проведення відповідних досліджень у нерестовий період. Таким чином зловмисники здійснювали нелегальний вилов в особливо великих розмірах. Така діяльність приносила у середньому п`ятсот тисяч гривень «прибутку» на місяць.

Крім того, за інформацією СБУ, до злочинної схеми інспектор також залучив представників місцевих правоохоронних та контролюючих органів, які завчасно надавали йому інформацію про проведення заходів із виявлення фактів незаконного вилову.

Під час одночасних 26-ти санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників та на складських приміщеннях правоохоронці вилучили чотири човни, понад п’ять кілометрів рибальських сіток та інші знаряддя браконьєрської діяльності. Організатору та чотирьом членам угруповання оголошеного про підозру, проти них відкрито кримінальне провадження.